Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евроейской солидарности", об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на согласительном совете.

"Офис Президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество из-за тайного отдыха Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за свой счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", - сказал Герасимов.

Он напомнил, что "Европейская Солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали поездки президента, но официальный ответ до сих пор не получила.

"Призываем президента признаться обществу, что никакого рабочего визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", - добавил нардеп.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%, - опрос