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03.02.20 13:59

Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации

3 февраля 2020 Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет поздравил Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего митрополита Епифания с 41-летием со дня рождения и первой годовщиной интронизации.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Филарета в Facebook.

"Дорогой Владыка! От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения и первой годовщиной Вашей интронизации! Поздравляя Вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это - тяжелое бремя. Не забывайте об этом.

Желаю Вам идти путем правды и достойно совершать возложенные на Вас обязанности и жертвенно служить Церкви и украинскому народу. Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал Свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", - говорится в поздравлении.

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По благословению Святейшего Патриарха Филарета, клирик Владимирского кафедрального собора протоиерей Александр Шмуригин, от имени Предстоятеля Киевского Патриархата, поздравил Блаженнейшего митрополита Епифания, передал письменное приветствие и вручил корзину цветов.

Мудрости и сил: Филарет поздравил митрополита Епифания с днем рождения и первой годовщиной интронизации 01

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