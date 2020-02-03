ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Прошлый и этот год действительно является историческим для нашей помесной православной церкви. Все то, что сегодня мы празднуем, мы получили благодаря нашему единству. Это единство мы не просто задекларировали 15 декабря 2018 года тут в стенах Софии Киевской - это единство дало возможность нам получить исторический документ Томос, в котором четко прописано, что с этого времени мы являемся автокефальной независимой помесной Украинской православной церковью", - сказал Епифаний.

В то же время, он подчеркнул, что прошлый год был тяжелым, и Церковь прошла много испытаний и вызовов как внутреннего, так и внешнего характеров.

Также Епифаний выразил сожаление в отношении заявлений Филарета, которые он делает после получения Томоса, так как они идут в разрез мнению архиереев и духовенства церкви.

"Мы просили почетного патриарха Филарета, обращались к нему и сейчас также его призываем к примирению и к дальнейшему участию в строительстве нашей Украинской православной церкви", - заявил митрополит.

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не обращает внимания на "те антиканонические заявления и никчемные действия", которые совершает Филарет.

"То, что он делает, не имеет будущего", - добавил он.

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Как сообщалось, в последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП. Позже он пояснил, что отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом, выданным для других стран. "Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом Томосе… Деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", – сказал Филарет.