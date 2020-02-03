Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.02.20 14:15

В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Двум пассажирам, прибывшим из Китая в Украину, установили предварительный диагноз ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве для проверки на коронавирус 2019-nCoV.

В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая: установлен предварительный диагноз ОРВИ, - Минздрав

Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"1 февраля в аэропорту Борисполь обратилось двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для китайских студентов, учащихся в Украине, продлены каникулы, - Гончарук

В ведомстве добавили, что 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

"По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", – отметили в пресс-службе.

В Минздраве заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100