Минэкономики пока что разделять не будут, продолжаются консультации, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что сельское хозяйство можно вывести в отдельное министерство после завершения земельной реформы.

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