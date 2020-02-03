Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

16:08 По словам адвоката Тараса Беспалого, то, что Юлия Кузьменко находилась дома, подтверждается как месторасположением ее телефона, так и перепиской в фейсбуке, и показаниями свидетелей.

Напоминает адвокат и о том, что с Яной Дугарь Юлия Кузьменко познакомилась только в конце 2019 года, и о том, что обвинение не может основываться на предположениях.

15:50 Адвокат Юлии Кузьменко цитирует, что означает юридический термин "обоснованное подозрение" и подчеркивает, что единственный аргумент обвинения против Юлии Кузьменко - так называемая экспертиза походки. Эксперт, согласно закону про судебную экспертизу, это человек, имеющий соответствующее образование, квалификационный уровень не ниже специалиста, прошедший необходимую подготовку и аттестацию в Украине, говорит он, добавляя ,что эксперт в деле Шеремета Бирч в Украине не аккредитован.

Защита: Кроме того, криминалистический анализ походки обеспечивает "условно-достаточные" доказательства. Анализ походки - это лишь вспомогательный способ опознания подозреваемых, о чем говорится в изданном в Великобритании пособии для судей, на которое ссылается и сам Бирч.

Также адвокат говорит об алиби Кузьменко.

15:42 Судью просят присоединить к материалам дела график операций Юлии Кузьменко, а также адвокат хочет допросить ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко как свидетеля ее алиби.

Ранее бывшего мужа хирурга уже допрашивал аппеляционный суд.

15:36 На заседание доставили подозреваемую, на месте и сторона обвинения, и защитники Юлии Кузьменко. Люди на улице скандируют "Прокурорам ганьба!", и это прекрасно слышно в зале. Адвокат просит, чтобы Кузьменко разрешили сидеть рядом с ним. Прокурор не против - потому что в прошлый раз она " вела себя подобающим образом", находясь вне "аквариума". Конвой не против, и судья разрешает вывести Юлию в зал.

15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".

В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.

На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.

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Фото, видео - Олег Богачук

Ранее Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.