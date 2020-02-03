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03.02.20 14:48

1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук

В Украине есть 1800 врачей-инфекционистов, которые смогут предотвратить распространение китайского коронавируса в случае его заноса в страну.

гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"У нас, как мне докладывали, 1800 инфекционистов сейчас мобилизованы по стране. То есть, мы знаем, кто должен реагировать на опасность, если она возникнет. В каждой области есть как минимум две подготовленные бригады инфекционистов, которые понимают, что нужно делать, если все-таки сигнал поступит", - сказал премьер.

По его словам, в стране не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса, но власть готова к любым сценариям.

Премьер-министр отметил что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и дважды в день контактирует с ней по ситуации с коронавирусом в мире.

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