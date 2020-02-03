Китайский коронавирус: в морских портах Украины введены усиленные противоэпидемические мероприятия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что действия выполняются в соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (ММСП 2005) и приказа Министерства здравоохранения от 24.01.2020 № 185.

В частности:

• налажено взаимодействие с Лабораторным центром Минздрава, Госпродпотребслужбой и другими контролирующими службами по контролю транспортных средств и лиц, прибывающих в порты из-за границы;

• определены конкретные профилактические меры, которые выполняются филиалами ГП "АМПУ";

• отлажена система мониторинга и определены ответственные лица в филиалах ГП "АМПУ";

• организовано информационное обеспечение субъектов хозяйствования в портах по противодействию случаям заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV;

• отработано взаимодействие между капитанами суден и субъектами хозяйствования с целью своевременного информирования о противоэпидемических мероприятиях в портах.

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Порядок действий при контакте с экипажами и пассажирами суден, осуществляющих международное судоходство, оформлен в виде памятки и доведен до всех служб и портовых операторов:

- усилен противоэпидемический режим в пунктах пропуска на проходных портов;

- представители портового сообщества должны посещать все судна с одноразовыми масками, перчатками и бахилами;

- по окончании работы нужно оставлять средства индивидуальной защиты на судне. Обязательно проинформировать администрацию суда о том, что использованные средства защиты необходимо хранить в емкостях с опасными отходами;

- снятие с суден заграничного плавания бытового мусора на специализированный транспорт осуществляется только после его предварительной дезинфекционной обработки;

- в случае, если на судне присутствовали представители Китая или судно перед этим заходило в порты вблизи Китая, свободная практика не работает и продолжается комиссия. Врач санитарно-эпидемиологической станции поднимается первым;

- если на судне есть больные, оно ставится на рейд. После этого агент отправляет на борт судна катер с врачом. После медицинского осмотра принимается решение о заходе судна в порт и/или его постановке на определенную карантинную стоянку и временном места изоляции выявленных больных;

- анализ рисков проводит санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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"ГП "АМПУ" просит всех с пониманием отнестись к возможным неудобствам и обращается ко всем работникам предприятий с обязательным выполнением инструкций и рекомендаций филиалов ГП "АМПУ" и ответственных контролирующих органов по недопущению случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV.

Будьте бдительны и ответственны за личное здоровье и здоровье других людей!" - сказано в сообщении.