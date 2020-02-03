Прошу не смеяться, но в "СН" тоже против законопроекта о дезинформации, - Потураев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы комитета, нардеп от "СН" Никита Потураев.

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", - заявил он.

По словам Потураева, он приветствует инициативу Минкульта продолжить работу над документом.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дезинформации доработают и только после этого вынесут на рассмотрение Кабмина, - Бородянский