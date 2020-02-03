Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.02.20 15:41

По-украински дома говорят почти втрое больше украинцев, чем по-русски, - опрос

37,3% жителей Украины, как правило, разговаривает дома исключительно по-украински, а 13,5% - исключительно по-русски.

мова

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам соцопроса, преимущественно по-украински дома говорят 11% респондентов (48,3% вместе с теми, кто исключительно по-украински), а преимущественно по-русски – 14,5% (28% вместе с теми, кто исключительно по-русски). Одинаково часто по-русски и по-украински говорят 23,7% опрошенных.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Читайте также: Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100