Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене бывшему судье Крыма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, на основании показаний работников так называемого "отдела МВД России по Раздольненскому району" Раздольненским районным судом вынесен приговор по ст. 319 УК РФ в отношении гражданина Украины и назначено ему наказание в виде 320 часов обязательных работ за якобы унижение представителя "правоохранительных органов" оккупантов во время проведения незаконного обыска.

При этом в прокуратуре АРК напомнили, что правосудие на территории Украины и, в частности территории временно оккупированного полуострова, должно осуществляться исключительно в порядке и на основании законодательства Украины, поэтому вышеуказанный приговор вынесен незаконно.

"В свою очередь прокурор Раздольненского района, который перешел на службу к оккупантам, понимая незаконность ранее вынесенного приговора суда, вопреки Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, требовал изменения наказания по указанному приговору с 320 часов обязательных работ на более строгое наказание в виде 40 дней лишения свободы. Как результат, суд, удовлетворил ходатайство указанного прокурора и изменил приговор гражданину Украины, чем нарушил право украинца на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд", - отметили в ведомстве.

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