Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана не на один год, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина начинает планировать не на год вперед, а на три. Мы сейчас как правительство начинаем работать над среднесрочной бюджетной декларацией, а это значит, что уже летом мы будем иметь документ и показывать, на что страна будет планировать тратить средства в последующие годы. В этом документе будет отражена в том числе эта программа, о которой мы сейчас говорим. То есть, это не однолетняя акция, мы точно будем ее продолжать", - заявил Гончарук.

Однако, по его словам, пока невозможно точно сказать, какой будет стоимость кредитного ресурса со временем.

"Мы работаем над тем, чтобы он был минимален. Возможно, в последующие годы и не нужна будет такая программа, так как стоимость кредитного ресурса на рынках будет 7-9%. Это при инфляции 4% абсолютно реальная история", - убежден премьер.

Он отметил, что правительство создает условия, в которых предприниматели могут развивать свой бизнес и создавать рабочие места. На эту программу только в этом году правительство выделило 2 млрд грн - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 000 новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%"

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