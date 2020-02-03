По факту убийства двух женщин и ребенка террористами "ЛНР" в 2014 году начато досудебное расследование, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, представители вооруженного формирования осенью 2014 похитили двух женщин и малолетнего ребенка, которые проживали в Антрацитовском районе Луганской области. Вывезли граждан в лесополосу, где казнили, расстреляв из огнестрельного оружия.

Указанные преступные действия грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, что выразилось в жестоком обращении с указанными гражданами Украины, соединенное с их умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

По указанному факту следственный отдел Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начал досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляется прокурорами указанного управления и Старобельской местной прокуратуры Луганской области.

Новосозданное управление надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области по результатам изучения материалов уголовных производств выявило признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

Санкция ч. 2 ст. 438 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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