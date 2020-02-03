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03.02.20 16:29

Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Киевский митрополит Епифаний рассказал, что Русская православная церковь пытается помешать признанию Православной церкви Украины и оказывает давление на другие поместные церкви.

епифаний

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация в лице Российской православной церкви делает все, чтобы помешать, чтобы церкви не признавали нашего автокефального статуса", - сказал Епифаний.

"Те действия, которые продолжают осуществляться со стороны представителей Российской православной церкви, не несут в своей основе любви, которая имеет свойство объединять, а вражда и грех разъединяют. Мы верим, что наши соседи в дальнейшем не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Мы сами справимся", - добавил митрополит.

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"Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.

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