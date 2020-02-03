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03.02.20 16:54

Правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Об этом указывается в распоряжении правительства № 58 от 29 января 2020 года, опубликованном 3 февраля на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Українська залізниця" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в тексте распоряжения.

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Напомним, 29 января Кабмин на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".

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