Уже в этом месяце Мининфраструктуры определится, какие аэропорты будут переданы в концессию, - Криклий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Уже в этом месяце мы определимся по концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов. Также рассматриваем потенциальную концессию дорог Львов-Стрый и Львов-Тернополь", - заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий

В конкурсах на концессию Мининфраструктуры предлагает принять участие словацкой компании Vinci Concessions.

Во время встречи с представителями компании Криклий предложил рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах по модернизации автомобильных дорог и аэропортов Украины по схеме государственно-частного партнерства. Представители Vinci Concession выразили заинтересованность в концессионных проектах и ​​готовность рассмотреть предложения Министерства инфраструктуры.