Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, по результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав.

Также уполномоченные лица двух государств подписали меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

Помимо этого был подписан меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики.

Руководители соответствующих ведомств подписал соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.

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