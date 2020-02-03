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03.02.20 17:07

Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации.

Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных из оккупированного Крыма и РФ

Об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он.

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