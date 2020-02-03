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03.02.20 17:15

"Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сперва назвала известного украинского социолога, профессора Евгения Головаху "Евгений Иванович позапрошлого столетия", а спустя несколько дней извинилась, перепутав его фамилию.

Как информирует Цензор.НЕТ, первый пост в Фейсбуке Богуцкая написала 31 января, отреагировав на дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера".

Социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. В то же время Дубилет настаивал на достаточности подсчета общего количества населения Украины путем цифровых данных.

"Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш.

И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей.

Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала нардеп.

Слуга народа Богуцкая сперва назвала социолога Головаху каким-то дедушкой позапрошлого столетия, а затем извинилась, перепутав его фамилию 01

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После резонанса, вызванного этим постом, и замечаний, что заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха является одним из самых авторитетных украинских социологов, Богуцкая извинилась, однако в этот раз перепутала фамилию ученого.

"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века.
Оказалось, что это очень известный социолог Головко.

"И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", - отметила Богуцкая сегодня.

Слуга народа Богуцкая сперва назвала социолога Головаху каким-то дедушкой позапрошлого столетия, а затем извинилась, перепутав его фамилию 02

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На момент публикации новости Елизавета Богуцкая откорректировала пост.

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