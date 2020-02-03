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03.02.20 17:17

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется на протяжении недели, - Скипальский

Гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский заявил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.

китай,вирус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. ... На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу",- сказал он.

"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.

Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.

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