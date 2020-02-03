Эвакуация граждан Украины из Китая планируется на протяжении недели, - Скипальский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. ... На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу",- сказал он.
"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.
Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.