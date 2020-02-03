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03.02.20 17:34

Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины назначил главой Государственного космического агентства Владимира Усова.

Государственное космическое агентство возглавил бизнесмен Усов, - распоряжение Кабмина

Соответствующее распоряжение от 24 января 2020 года № 60-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Усова Владимира Владимировича председателем Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в тексте документа.

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По информации Интерфакс-Украина, Владимир Усов - основатель фабрики 3D-печати Kwambio, а также цифрового издательства Gutenbergz, которое специализируется на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.

Аэрокосмический портал сообщает, что Владимир Владимирович Усов родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Был членом Партии промышленников и предпринимателей Украины и партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.


Отметим, что на сайте Госкосмоса пока нет информации о новом руководителе.

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