Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, - Зеленский

Об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал президент.

Как отмечается на сайте Офиса президента, в Киеве под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого стороны обсудили "важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа".

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