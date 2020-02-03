Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар, - Эрдоган

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал он, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

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