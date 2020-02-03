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03.02.20 18:39

Рада отказывается от использования бумаги, нардепам раздают планшеты

С 4 февраля начинается переход Верховной Рады Украины на электронную форму деятельности. До сентября парламент должен полностью отказаться от использования бумаги.

документы,бумага,диджитализация

Об этом сообщил первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Полгода будет действовать параллельно электронная и бумажная формы, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмы процессов и предложить совершенно новое качество деятельности, в первую очередь, для депутатского корпуса", — сказал Стефанчук.

"Ранее Верховная Рада использовала до 30 тонн бумаги в год. Сейчас этот показатель уменьшается, и мы сами за то, чтобы ускорить диджитализацию, потому что это время, бюджетные средства, человеческие ресурсы", — цитирует пресс-служба парламента руководителя аппарата ВР Вячеслава Штучного.

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В пресс-службе напомнили, что закупили для депутатов 528 планшетов Lenovo Miix 520-12IKB.

"Уже более 100 народных депутатов получили "лэптопы". Розничная цена такого устройства составляет около 30 тысяч гривен, Аппаратом ВР они закуплены за 26 тысяч гривен, включая шесть приложений", — сказано в сообщении.

Закон об электронном документообороте в парламенте был принят 16 января. Он предусматривает, что законопроекты и сопроводительные документы народные избранники будут получать по электронной почте.

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