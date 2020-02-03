Заседания суда по Дугарь и Антоненко внезапно назначили сегодня на вечер

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседания должны пройти в 19:30 и 20:30, в нерабочее время.

Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.

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Отметим, что Яна Дугарь не в Киеве, а в военной части, так как может находиться под ночным арестом там, чтобы иметь возможность работать, поэтому вероятно, что заседание по ее делу перенесут сразу после его начала.

Отметим, что в Печерском райсуде 3 февраля прошло рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ее оставили под стражей.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. 24 января Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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