Богдан и Ермак - это все наши друзья, - скандальный застройщик Микитась похвастался дружбой. ВИДЕО

Видео опубликовано телеграм-каналом "Джокер", информирует Цензор.НЕТ.

На нем бывший народный депутат Максим Микитась беседует рассказывает собеседнику, идентифицировать которого не удалось, о своей дружбе с главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Судя по тайм-коду на видео, запись сделана 29 ноября 2019 года.

"Друзья из СБУ передали познавательное видео. Запись сделана в ресторане отеля Премьер-Палас, на которой скандальный застройщик Микитась козыряет своими связями на Банковой и рассказывает как "порешал" вопросы со своими друзьями Богданом и Ермаком", — гласит подпись к видео.

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Публикуем расшифровку беседы.

Собеседник (С): Хорошо, ну тихо, давайте тогда... Ты себя услышал, услышать? Я тогда скажу за себя. То есть, меня что беспокоит? Меня, в первую очередь, беспокоит достроить там эти объекты, которые начатые. Диме продали, потому что они старые...

Микитась (М): Они взяли вопрос, передают Зубику (президент ассоциации "Предприятий строителей "Интергал-Буд". — Ред.).

С.: Да, это Зубику нужно передать, но с этой передачей еще куча там всякой головной боли. Меня, понятно, второе волнует — все те дела, которые крутятся и по которым в основном где-то я там фигурант — как это все там закрыть, решить юридически.

М.: Это уже реально, в том числе и Банковая, но еще раз говорю, что...

С.: Убежать, убежать оттуда.

М.: Это вопрос на сто процентов. То есть, наше объединение. И плюс я для всех заявляю, что мы едины. И работаю уже в рамках того меморандума, который у меня есть.

С.: Меморандума какого, с Кучером? (Сергей Кучер, бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции. — Ред.).

М.: Да. Кучер там ли не Кучер, это такое. Все понимают, кто за Кучером стоит.

С.: А кто ж за Кучером такой?

М.: Банковая.

С.: Ну, Банковая. Там же, бл#дь, куча группировок на той Банковой.

М.: Да я думаю, что проблемы нет, на самом деле.

С.: Ну Трофимов (Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента. — Ред.) за Кучером стоит. Ну, кто?

М.: Да в том числе. Не только Трофимов. В том числе, не только Трофимов. В том числе, да, я подтверждаю.

С.: Трофимов. А он с Богданом?

М.: Нет, ну он частично. Частично, но нет, но не только он. Там такая интересная история. Даже те, которые в противниках сейчас между собой, тот же Богдан и Андрей Ермак, и так далее, — это все наша группировка. Это все наши друзья.

С.: Смотри, Максим. Честно говоря, за последние два месяца, три, я никогда не думал, что до этого там все это дойдет. Ладно, не с чем. Но я тебе искренне говорю, что дальше я как бы... То есть, я свою миссию вижу... Во-первых, я устал. Во-вторых, не хочу слышать со всех сторон. И то, что я слышал — у меня этот рубец никогда не уйдет. Что я там вор, и так далее, и так далее. Начиная от твоей жены Винниченко, и так далее, и так далее.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 января бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн., сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.