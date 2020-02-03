Нужно помочь закрыть некоторые потребности воинов на Донбассе, двух детских садиков и интерната в прифронтовой полосе, - волонтер Воронкова

Как передает Цензор.НЕТ, об она написала в Фейсбуке.

Воронкова отметила: "Война продолжается ...

Она продолжается для, защищающих нас, военных на передовой - обстрелы только усиливаются, постоянно есть погибшие и раненые.

Она продолжается для боевых медиков, в разных точках фронта, часто рискуя своей жизнью, пытаются спасти кого-то из бойцов.

Она продолжается для отчаянных добровольцев, которые седьмой год воюют в самых горячих точках фронта под лозунгом "их здесь нет".

Она продолжается, уже и для ОБСЕ, когда в последнее время боевики ОРДЛО не дают работать наблюдателям и глушат беспилотники ОБСЕ (информация по их отчету).

Она продолжается и для детских садов в селах Новогнатовка и Николаевка у линии разграничения в Петровском, где якобы не стреляют, но каждый день нет тишины ... а дети ходят в садики.

Она продолжается для интерната, который был поврежден обстрелами в 2015, теперь восстановился нашими совместными усилиями и пытается совершенствоваться в пользу детям.

Она продолжается для интерната в Новгородском, где дети под постоянным звуковым сопровождением артиллерийских обстрелов учатся в школе, а еще стараются не замечать войны совсем рядом, погружаясь в творческие занятия.

А еще она продолжается для многих других людей, которые выживают на линии огня, которые привыкли жить одним днем, потому что не знают что принесет им следующий день и вообще они проснутся еще в Украине, или уже нет ...



Что же будет дальше? Мы не знаем. Но война продолжается еще для многих, а мы просто продолжаем помогать. Всем, кто в этом нуждается там на линии фронта. Помощь нужна разная.

Этот пост для тех, кому не безразлично, для тех, кого затронула война, для тех, кто еще не устал от войны.



Просим помочь закрыть счета:

1. Помощь военным: это то, что не может им дать МО и то на что уже не хватает их зарплат, но то, что им жизненно необходимо (без генератора НЕ БУДЕТ питания, без пускового НЕ заведутся старые военные машины)

2. Помощь 2 сельским детским садикам на линии разграничения: там по 30 детишек в каждом, но вода в этой местности совершенно непригодна для приготовления пищи и даже для гигиенических процедур (поэтому там нужны 2 очистные систем воды)

3. Помощь интерната прифронтового города, где воспитатели и преподаватели заботясь о детях, создали реабилитационное отделение для детей и подростков с проблемами дыхания (нужны ингаляторы)

4. Помощь патриотическому фронтовому интернату, где дети живут постоянно под звуки обстрелов, но несмотря на это, они любят петь, танцевать, в общем выступать, участвовать и побеждать в конкурсах по Донецкой области (требуется большая мобильная колонка для новых творческих успехов и побед)

5. Помощь добровольцам и медикам: активные наушники, куртка, медицинский рюкзак, тонометры, пульсоксиметры, мягкие носилки.



Счета добавляем на то, что уже нашли по соотношению качество / цена. Звоните, кто готов помочь (050)332-6601 Наталья

Будем благодарны за помощь - это все на фронте очень ждут!



Наша карта для помощи: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталья"

















