Зеленский предлагает турецкому бизнесу взять в концессии дороги, аэропорты и морпорты

Об этом он сказал на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам президента, одним из приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры: дорог, аэропортов и морских портов.

"Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор", — сказал Зеленский.

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Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.

Также на Цензор.НЕТ: Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик