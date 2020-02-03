"Минера" моста Метро Белько хотят отправить на принудительное лечение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Соответствующее ходатайство сейчас направлено на рассмотрение Днепровского районного суда г.Киев", — сказано в сообщении.

Напомним, 18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция хочет взыскать с "минера" моста Метро Белько почти 70 тыс. грн за сбитый квадрокоптер, - адвокат Маси Найем

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: "Минера" моста Метро Белько поместили в психиатрическую больницу

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

20 января Белько поместили в психиатрическую больницу.