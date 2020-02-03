Анкара предоставит Киеву $36 млн военной помощи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выделение помощи оговорено в совместном заявлении по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, которое подписали Зеленский и Эрдоган.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", — сказано в сообщении.

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Также, как сообщил Владимир Зеленский, по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это", — сказал Зеленский.

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