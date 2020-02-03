У госпитализированных в Киеве не нашли коронавирус, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", — сказано в сообщении.

Подозрение на коронавирус отклонили и еще у троих вернувшихся из Китая украинцев, им поставили диагноз "аденовирусная инфекция", добавили в Минздраве.

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Ранее пресс-служба министерства сообщила, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились двое прибывших из Китая украинцев. Их госпитализировали в Александровскую больницу.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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