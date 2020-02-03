Силовики теперь имеют права доступа к банковской тайне, - Нацбанк изменил процедуру

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Таким образом Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия банковской тайны в соответствии с законом, принятым 31 октября 2019 года.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

"Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах даже если их счета открыты в других банках", — сообщается на сайте НБУ.

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Согласно тексту закона, в перечне уполномоченных государственных органов присутствуют СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры Украины.