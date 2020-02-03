Франция готова помочь Украине расшифровать бортовые самописцы с лайнера МАУ, сбитого в Иране, - посол Понсен

Как переадает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



"Позиция Франции по возможности исследовать" черные ящики "во Франции вполне положительной. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы ", - добавил посол.



Этьен де Понсен также отметил, что Францию ​​также затронула трагедия с украинским Boeing.



"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь Франции, если запрос на транспортировку" черных ящиков "во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать ", - отметил посол Франции в Украине.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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