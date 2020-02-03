Цена на газ для потребителей не выросла, а была разделена на две платежки, - Оржель

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должна составлять цену, которая сформировалась за январь. Дело в том, что у нас происходит развитие. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, а другая - это цена товара", - пояснил министр.

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Он добавил, что тариф на транспортировку определяет государство.

"Труба - это монополия. Другой такой трубы нет. Регулируемый тариф оплатили, а газ нашли дешевле. Соответственно у украинцев может быть ниже цена на товар. Поэтому появилась вторая платежка", - отметил Оржель.