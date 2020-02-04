Кабмин увеличил выплаты на приемных детей, чтобы способствовать развитию семейных форм воспитания, - Соколовская

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, одна из весомых составляющих деятельности в этом направлении - усиление финансовой поддержки интересов семей с детьми.

"Наша цель - каждый ребенок должен воспитываться в семье или в условиях, максимально приближенных к семейным. Уже с 2020 года увеличены выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях и в семьях патронатных воспитателей, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. В абсолютных цифрах это увеличение выплат минимум на 1100 грн в месяц. В отношении детей с инвалидностью увеличение произошло с 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что составляет почти 3 тыс. грн в месяц", - подчеркнула глава министерства Юлия Соколовская.

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Руководительница министерства добавила, что в 2020 году правительство увеличило также размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям с 70% до 100% от прожиточного минимума.

"В денежном эквиваленте это дополнительно 630 грн в месяц", - отметила министр социальной политики.

По словам Юлии Соколовской, также значительное внимание уделяется программам обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа.

"В частности, в прошлом году благодаря совместным усилиям правительства и местной власти мы закупили почти вдвое больше жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Если в 2018 году было приобретено 829 квартир, то в 2019 году нам удалось этот показатель увеличить до 1971 квартиры", - резюмировала министр.

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