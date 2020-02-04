Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке. сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Активист опубликовал копию ответа Минкульта на свой запрос.

В документе сообщается, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".

"Бюст Жукова в Харькове больше не памятник", - подчеркнул Поздняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.