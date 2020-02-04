ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов

Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности меньше взрывов (примерно 80), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (125 взрывов)", - отмечается в отчете.

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Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"С вечера 1-го по вечер 2 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 320)", - информирует СММ о ситуации на Донетчине.

Более 80% нарушений режима прекращения огня так же зафиксировано в районах к юго-юго-востоку от Светлодарска и к северо-западу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка).

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"В период с вечера 31 января до вечера 1 февраля в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако было зафиксировано больше взрывов (примерно 180), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - указывается в отчете.

Чаще всего режим прекращения огня нарушался в районах к северо-западу от н. п. Сентяновка (неподконтрольный правительству, 44 км к запад от Луганска).

В течение следующих суток в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества взрывов (170).

Большинство нарушений зафиксировано в районах к западу и юго-западу от н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).

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