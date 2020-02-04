Минюст готовит новые иски против России, это будет сюрприз, - Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интетрвью изданию "Главком".

По словам министра, у Украины сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, то тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерской комиссии счет идет на часы, в национальных судах - на месяцы. Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", - сказал он.

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Вместе с тем, Малюська не захотел комментировать относительно чего эти иски: "Это пока вопрос инициативы. Предоставим, а затем сообщим. Ведь с той стороны тоже за нами следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом".