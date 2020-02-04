Зеленский поручил Кабмину разобраться с вопросом пенсионерки, которой советовали продать собаку

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Ситуация, которая произошла с одним из депутатов "Слуги народа" в пятницу на эфире. Прежде всего я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Собственно еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области. И сегодня мы получили информацию про непосредственно и платежки, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации которую сегодня предоставило правительство — это семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги (газ и электроэнергию. - Ред)", - сказала Ковалив.
Напомним, ранее Оржель заявил, что украинцы, которые не смогут платить за газ, получат субсидию.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос компетенции Брагаря должны решать в "Слуге народа". После чего партия собралась для избрания санкций по нардепу Брагарю.