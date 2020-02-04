Дождь с мокрым снегом и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам "Укргидрометцентра", днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м / с (в горах 25 м / с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Также сообщается, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Январь-2020 в Киеве стал вторым самым теплым месяцем с 1881 года. Установлены новые климатические нормы

"Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, а также осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.