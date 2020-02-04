В результате пожара в жилом доме на Прикарпатье пострадали двое малолетних детей и взрослый, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 февраля в 22:42 в поселке Ворохта Яремчанского ГС возник пожар в 2-этажном деревянном жилом доме на 6 квартир. С места пожара в Ивано-Франковской ОКБ госпитализированы 3 человека, из них 2 детей 2019 и 2016 г.р.", - сказано в сообщении.

В результате пожара огнем частично уничтожено и повреждено помещение на 2-м этаже, покрытие и кровля, вещи домашнего обихода и имущество на общей площади 150 кв.м. От огня спасены помещения 1-го этажа, 2 жилых дома и 1 хозяйственное здание.

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В 00:14 пожар был локализован, а в 1:54 ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. К ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей на 3 единицах техники.



Фото: пресс-служба ГСЧС