Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров

Такое мнение 3 февраля Крым.Реалии выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя идею главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова продавать воду в Крым, передает Цензор.НЕТ.
"Поставка воды в Крым – это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить от того, что Крым является Россией, поскольку она (Россия. - Ред.) очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставке воды", – считает Чубаров.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".