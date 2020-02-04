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04.02.20 09:25

Продажа воды в Крым - сдача позиций по деоккупации, - Чубаров

Продажа днепровской воды с материковой Украины в оккупированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

канал,северо-крымский

Такое мнение 3 февраля Крым.Реалии выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя идею главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова продавать воду в Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Поставка воды в Крым – это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить от того, что Крым является Россией, поскольку она (Россия. - Ред.) очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставке воды", – считает Чубаров.

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Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода "Схемы".

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