У крымского политзаключенного Кантимирова подозрение на болезнь Паркинсона, - адвокат Азаматов

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Айдер Азаматов, передает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, о подозрении на наличие болезни Паркинсона у его подзащитного сообщил врач во время прохождения Кантимировым стационарной психиатрической экспертизы.

"Эльдар Кантимиров сообщил мне, что у него есть проблемы с почками. И в момент его нахождения на стационарном обследовании в психиатрической больнице, при обследовании, один из врачей заметил и сказал, что у него есть тремор рук. После пояснения Эльдара Кантимирова о том, что его отец болен болезнью Паркинсона, врач сказала: это начальная стадия болезни Паркинсона, и необходимо проводить лечение, поскольку только на ранней стадии можно заблокировать развитие болезни", – сказал Азаматов.

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По словам Айдера Азаматова, Эльдар Кантимиров обратился с заявлением об обследовании к руководству СИЗО.

"Эльдар Кантимиров написал заявление на руководство СИЗО около трех недель назад, однако реакции еще не последовало. Эльдар не знал, что это за болезнь, и она только выявилась", – отметил адвокат.

Ранее 3 февраля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья фигуранта алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эльдара Кантимирова. По ее словам, у него появились проблемы с почками и сильная головная боль.

Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя 3 февраля 2020 года продлил арест фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" до 5 мая 2020 года. Крымчан (Руслана Месутова, Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова и Асана Яникова) задержали российские оккупанты после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".