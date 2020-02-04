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04.02.20 09:55

Вторая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована в Гонконге

Гонконг сообщил о первой смерти от нового коронавируса. Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая.

гонконг,коронавирус

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "Reuters".

Сообщается, что медицинские работники проводят забастовку за пределами Администрации больницы, требуя, чтобы Гонконг закрыл границу с Китаем, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Китайские данные свидетельствуют о том, что новый вирус, хотя и гораздо более заразный, чем атипичная пневмония, однако значительно менее смертоносен, хотя цифры могут быстро меняться.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом

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