Вторая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована в Гонконге

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "Reuters".

Сообщается, что медицинские работники проводят забастовку за пределами Администрации больницы, требуя, чтобы Гонконг закрыл границу с Китаем, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Китайские данные свидетельствуют о том, что новый вирус, хотя и гораздо более заразный, чем атипичная пневмония, однако значительно менее смертоносен, хотя цифры могут быстро меняться.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом

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