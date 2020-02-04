Такая культура общения - это и есть прошлое, - Головаха о высказываниях "слуги народа" Богуцкой

Такое мнение в эфире программы "Громадська хвиля" на Громадском радио выразил социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, комментируя сообщение в соцсети народного депутата от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, передает Цензор.НЕТ.

В частности, профессор заметил, что не имеет обиды по поводу того, что депутат его не знала, потому что он о ней "также не слышал". Однако заметил, что сообщение Богуцкой было неприятным для него, и пожелал молодому поколению помнить о культуре общения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая сперва назвала социолога Головаху "каким-то дедушкой позапрошлого столетия", а затем извинилась, перепутав его фамилию

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности. Особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому важно - что говорит... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста...", - резюмировал Головаха.

Напомним, народный депутат от СН Елизавета Богуцкая написала 31 января пост в Facebook, где прокомментировала дискуссию между министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и Евгением Головахой в студии "Свободы слова Савика Шустера". В частности, социолог оппонировал министру, заявляя о необходимости проведения полноценной переписи населения. Богуцкая написала сообщение, используя некорректные высказывания в отношении Евгения Головахи. В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию.