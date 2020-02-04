Электронный документооборот до 1 июля заработает во всем Кабмине, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Система документооборота состоит из трех больших блоков. Первый блок - это стандартная документация, вроде докладных и служебных записок. Второй большой блок - это кадровая документация, так как она составляет около 40% документооборота. Третий блок - это нормативно-правовые акты", - сообщил Дубилет.

По его словам, только после того, как все эти блоки будут полностью запущены в электронной форме - тогда можно будет сказать, что это настоящий электронный документооборот.

"До конца февраля мы запустим секретариат правительства и прохождение нормативно правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину - до конца первого полугодия", - заявил министр.

Дубилет также сообщил, что на текущей неделе в тестовом режиме будет запущено прохождение проектов актов полностью в электронной форме на уровне секретариата правительства, а в течение месяца после этого планируется подключить все министерства.

"Прохождения документа от момента зарождения идеи до момента принятия его на Кабмине все будет полностью в электронной форме, прозрачно, с установленными таймингами и с фамилиями конкретных людей, которые задержали тот или иной акт. Я хочу также выставить это публично на сайт, чтобы каждый гражданин, журналист и активист мог отслеживать этот процесс в режиме реального времени", - добавил он.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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