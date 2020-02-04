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04.02.20 10:33

Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация

Введение пошлин на импорт топлива происхождением из России приведет к потере Украиной значительных средств, "как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на горючее".

зерно

Об этом, как сообщает Обозреватель, говорится в обращении Украинской Зерновой Ассоциации к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку

В Ассоциации привели статистику, которая свидетельствует об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизтоплива в Украине, в частности:

Также ассоциация поддержала "имплементацию Директивы 2003/96 / ЕС в части закрепления в Налоговом кодексе Украины компенсации аграриям стоимости акцизного сбора на топливо, которое используется сельхозтехникой".

Представители считают, что оплата аграриями акцизного сбора на топливо является необоснованной, поскольку они не производят и не продают, а только используют топливо для собственных нужд.

С целью недопущения негативных последствий Украинская зерновая ассоциация призвала Гончарука поддержать ее позицию и способствовать имплементации Директивы 2003/96 / ЕС относительно компенсации судовладельцам и аграриям стоимости акцизного сбора на топливо.

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