Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

12:28 Адвокат убежден, что ночной домашний арест - при необходимости, с электронным браслетом, со сдачей загранпаспортов, с запретом на общение с рядом лиц - не помешает следствию. И в то же время позволит Юлии Кузьменко проводить операции и заботиться о собственном сыне, который после развода остался с ней.

12:20 Адвокат цитирует прокурора, которому еще "необходимо установить мотив" через 1,5 месяца после задержания подозреваемых.

Также Беспалый говорит о запланированных сложных эндоваскулярных операциях детям, в которых Кузьменко должна принять участие - это 19 операций на сердце, которые хирург должна была бы сделать в ближайшие две недели.

График операций он предоставил суду еще в начале заседания.

11:52 Адвокат: Прокурор во время своего выступления приводил аргумент в пользу того, что Антоненко и Кузьменко общались "не только по поводу ДТП" с родными Антоненко, случайным свидетелем которого стала Кузьменко. Однако адвокат напоминает, что из-за этого ДТП они познакомились - однако никогда не скрывали, что общались и дальше, в частности, ездили вместе в АТО, ходили на концерт. Писала об этом Кузьменко и в фейсбуке.

Касательно "изображения Гитлера с другими фашистами" в фейсбуке Кузьменко - адвокат открывает пост и показывает, что на фото изображен Черчилль.

11:42 Адвокат Беспалый говорит о манипуляции фактами, в частности о рассуждениях следствия о "нетипичной" неактивности Юлии Кузьменко в Фейсбуке ночью с 19-го на 20-е июля 2019 года.

Также адвокат обращает внимание на еще один аргумент следствия - фиксацию мобильного телефона Кузьменко за сутки до убийства Шеремета "рядом с местом совершения преступления", а именно в районе Льва Толстого. Такие GPS координаты сохранились в ее старом телефоне.

Также, по словам Беспалого, следствие оперирует данными, которые ему дал оператор связи, и в это же время - когда Кузьменко якобы была на Льва Толстого - оператор связи дает совершенно другую информацию о месте нахождения Юлии Кузьменко (в районе ее дома).

11:35 Прокурор просит продлить действие меры пресечения Кузьменко на 60 дней. Напомним, вчера решением суда Кузьменко оставили под стражей.

По времени уже должно было бы начаться заседание по делу Андрея Антоненко - однако скорее всего оно не начнется до окончания рассмотрения дела Кузьменко. Заседание по Кузьменко задержали на час - вероятно, для того, чтобы найти свободный зал суда, окна которого выходят во внутренний двор. Под основным входом со стороны улицы - акция в поддержку Кузьменко.

11:24 Зузак говорит, что "критически относится" к показаниям свидетелей об алиби Кузьменко.

Также Зузак снова повторяет, что "в 2019 году Кузьменко размещала в соцсети изображение Адольфа Гитлера" и утверждает, что Кузьменко имеет два действующих загранпаспорта, неоднократно пересекала границу, выезжала из страны - а значит может скрываться от следствия.

11:15 Прокурор говорит, что вывод экспертов, согласно которому была идентифицирована Кузьменко, "сомнению не подлежит". После этого Зузак традиционно переходит к подробному рассказу о макете МОН-50, найденном у Антоненко.

11:04 Суд переходит к рассмотрению поданного обвинением ходатайства. Прокурор Сергей Зузак говорит о том, что Кузьменко должна оставаться под стражей, о том, что следственные действия продолжаются. Подозрение Кузьменко он считает обоснованным.

Далее он рассказывает о самодельном взрывном устройстве, использованном для убийства Шеремета.

10:58 Адвокат просит присоединить к делу материалы с сайта террористов "Трибунал", где в списках лиц, которых нужно ликвидировать, есть и Кузьменко. Так адвокат опровергает тезис прокурора о том,что Кузьменко может бежать на неподконтрольную территорию.

Также адвокат хочет присоединить к делу график операций Юлии Кузьменко и различные научные материалы о недостоверности методологии анализа походки - напомним, на данном этапе заключение британского эксперта Бирча остается единственным доказательством против Кузьменко.

Просит адвокат присоединить к делу и переписку между Кузьменко и Антоненко, которая свидетельствует о том, когда и при каких обстоятельствах познакомились подозреваемые.

Прокурор не возражает - по его словам, эти материалы важны для обьективного рассмотрения. Суд удовлетворяет ходатайство адвоката Беспалого.

10:54 Людей пустили в зал и заседание, которое должно было начаться в 10, началось.

Юлию Кузьменко в зал суда привезли, и в данный момент ее адвокат просит разрешить ей сидеть рядом с ним.

Прокурор не возражает против этого. Кузьменко выводят и разрешают ей сесть рядом с защитой.









На данный момент заседание еще не началось.

На 11:30 запланировано слушание ходатайств по делу Андрея Антоненко, а на 14 - по делу Яны Дугарь.

Как под судом, так и в коридорах здания, много журналистов и людей, которые пришли поддержать хирурга.

Напомним, вчера Печерский суд рассматривал дело Кузьменко с 15 до 19, в результате ее оставили под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, в результате заседание решили продолжить сегодня. Также вчера были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.