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04.02.20 11:25

До конца года будет реализована возможность обращения граждан в министерства через мессенджеры, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассчитывает, что до конца 2020 года украинцам станет доступна возможность обращаться во все министерства через мессенджеры.

дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже запустили несколько органов, это Минсоц и МИД. Ты заходишь на сайт и можешь либо просто открыть окошко и там печатать, либо выбрать удобный мессенджер", - сказал Дубилет.

На уточняющий вопрос, будет ли в будущем система реализована так, чтобы гражданин заходил в мессенджере в профиль "Государство", делал там свой запрос, а ему отвечали из нужной структуры, министр ответил, что рассчитывает на это в скором времени.

"Потому что действительно сейчас мы внедряем в каждом министерстве по отдельности, а потом, когда мы увидим, что по отдельности все работает, мы сведем это в единый сценарий. Я думаю, что сделаем это до конца года", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр сообщил, что на данный момент уже запущен Единый правительственный колл-центр и все новые линии, которые сейчас запускаются, делают это на его базе.

"Последние из того что мы запустили – это линия по помощи жертвам насилия, линия для жалоб на таможню и линия Минздрава по коронавирусу", - отметил он.

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Кроме того, правительство постепенно начинает централизовать имеющиеся службы поддержки, которые раньше были запущены на отдельных платформах.

"Например, я надеюсь, что в скором времени всю службу поддержки налоговой мы переведем на единую платформу", - констатировал он.

Среди прочего, Дубилет рассказал, что о проекте по обработке входящей корреспонденции госорганов.

"Мы создали целый бизнес процесс как правильно работать с этими документами, и хотим также централизовать эту функцию. Вместо того, чтобы каждое министерство и каждый орган имел свои отделы по обработке входящей корреспонденции, мы хотим это централизовать в одном месте, чтобы правильно работать и по качеству, и по таймингу", - сообщил он.

Также в феврале будет запущен пилот по созданию экстренной службы "112" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области.

"В течение года я рассчитываю, что мы сможем отпилотировать проект, выбрать лучший софт, внедрить его по всем системам и запустить по всей стране до конца этого года", - добавил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

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