"Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение козака-победителя. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", недавно пользователи заметили, что с сайта СБУ исчезло изображение памятника козака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.





Соответствующую скульптуру открыли перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в 2015 году перед Днем Независимости. Памятный знак в виде большого камня, на котором козак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящен всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.

"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.

Так выглядела страница СБУ до изменений.







Так выглядит страница СБУ сейчас.





Пресс-служба СБУ во вторник, 4 февраля, на странице в Facebook прокомментировала эту ситуацию.

"Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов Службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить. Только за последнюю неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов. А еще, среди прочего, задержали нескольких взяточников и предупредили растрат на 100 млн гривен, сорвали заказное убийство и ликвидировали русскую ботоферму. Поэтому #Зрада отменяется", - подчеркнули в СБУ.

"Сотрудники СБУ ежедневно защищают страну, потому что казацкий дух у них в сердцах. И это - главное. А фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Козак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - отмечается в сообщении.

В Службе надеются, что новый сайт заработает по графику - в конце марта. Он будет более информативным и доступным для всех, кого интересует работа и результаты СБУ.

"И это не все изменения. На очереди - реформа Службы после принятия нового закона "О СБУ". За этим также внимательно следите. Это мотивирует нас становиться еще более эффективными", - подчеркивается в сообщении.

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